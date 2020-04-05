Horoz, Stachowiak’la güvende

Polonyalı file bekçisi, sezonun ilk haftalarında üst üste 3 maçta penaltı kurtararak takımın kahramanı da oldu. İlk hafta 2-0 kazanılan Galatasaray maçında Selçuk İnan’ın penaltısını çıkaran Stackhowiak, ardından Antalyaspor’lu Aatıf’a gol izni vermedi. Deneyimli eldiven 3. haftada ise bu kez Göztepe müsabakasında sahne aldı. Soner Aydoğdu’nun penaltısını kurtaran Stackhowiak, takımının İzmir deplasmanından 1 puanla dönmesini sağladı. Stackhowiak, geçen sezon da Denizlispor’da 1. Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.