26.04.2020 - 00:00 |
Horoz top başı yapıyor
Yukatel Denizlispor, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri’nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak. Teknik Direktör Bülent Uygun, ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, “Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız. En iyi şekilde çalışarak hazır hale geleceğiz” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.