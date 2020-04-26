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    HaberlerEge Haberleri Horoz top başı yapıyor
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    26.04.2020 - 00:00 |

    Horoz top başı yapıyor

    Yukatel Denizlispor, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri’nde bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak.

    Horoz top başı yapıyor

     Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta liglere ara verilmesinin ardından 5 haftadır evlerinde idmanlarını sürdüren yeşil siyahlı oyuncular ilk etapta sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde antrenmanlarını yapacak. Teknik Direktör Bülent Uygun, ligler başlayana kadar futbolcuları fiziksel ve mental olarak toparlamaya çalışacaklarını söyledi. Uygun, “Haziranda futbola dönülmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar eksiklerimizi kapatacağız. En iyi şekilde çalışarak hazır hale geleceğiz” dedi.

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