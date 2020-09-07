Horoz, transferde yüzleri güldürdü

İlk olarak kaleci Cenk Gönen’i kadrosuna dahil ederek açılışı yapan yeşil siyahlılar, daha sonra Bakalorz ile Mesanovic’le sözleşme imzaladı. Daha sonra Şilili Sagal’ı renklerine bağlayan yeşil siyahlılar, kaleci Pantilimon’un da işini bitirdi. Yönetimin en az 2 oyuncuyu daha açıklayacağı bildirildi.