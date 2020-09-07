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    HaberlerEge Haberleri Horoz, transferde yüzleri güldürdü
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    07.09.2020 - 00:00 |

    Horoz, transferde yüzleri güldürdü

    Süper Lig’in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkacak Denizlispor’da transferlere art arda imza attırılması camianın yüzünü güldürdü.

    Horoz, transferde yüzleri güldürdü

    İlk olarak kaleci Cenk Gönen’i kadrosuna dahil ederek açılışı yapan yeşil siyahlılar, daha sonra Bakalorz ile Mesanovic’le sözleşme imzaladı. Daha sonra Şilili Sagal’ı renklerine bağlayan yeşil siyahlılar, kaleci Pantilimon’un da işini bitirdi. Yönetimin en az 2 oyuncuyu daha açıklayacağı bildirildi.

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