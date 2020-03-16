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    HaberlerEge Haberleri Horoz, Uygun’la kendini buldu
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    16.03.2020 - 00:00 | | ONUR ATIŞ DHA

    Horoz, Uygun’la kendini buldu

    Evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü. 4 hafta önce göreve gelen ve takımın ivmesini yukarı çeken Teknik Direktör Bülent Uygun, “Daha çok çalışacağız, daha iyi olacağız” dedi

    Horoz, Uygun’la kendini buldu

    Süper Lig’de son olarak evinde Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek güç toplayan Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, yeşil siyahlıların seyrini değiştirdi. Denizlispor’la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa deplasmanından 2-0 yenik ayrılan Bülent Uygun, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahce ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparlayıp fark yarattı. Bu sezon özellikle iç sahada çok kötü sonuçlara imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı’nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği’ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı.

    ‘Seviyemiz yükseliyor’

    Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Bülent Uygun, “Seyircisiz maçların tadı olmasa da koronovirüs salgınına alınan her önlemin destekçisiyiz. Karşılaşmanın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Bu galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkıyor. Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız” diye konuştu. Yukatel Denizlispor gelecek hafta deplasmanda zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor’la kozlarını paylaşacak.

     

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