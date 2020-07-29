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    HaberlerEge Haberleri Horoz, Yumlu’yla devam edecek
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Horoz, Yumlu’yla devam edecek

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda kümede kalışını ilan eden Yukatel Denizlispor, tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile el sıkıştı.Mustafa’nın kaybedilen Ankaragücü maçının ardından yaptığı, “Denizlispor’da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık” açıklamasının ardından düğmeye basan yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etti.

    Horoz, Yumlu’yla devam edecek

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda kümede kalışını ilan eden Yukatel Denizlispor, tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile el sıkıştı.Mustafa’nın kaybedilen Ankaragücü maçının ardından yaptığı, “Denizlispor’da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık” açıklamasının ardından düğmeye basan yönetim, 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etti. Kariyerini Denizlispor’da sürdürmeyi kabul eden Mustafa Yumlu’nun Kurban Bayramı’nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 

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