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    HaberlerEge Haberleri Horoz’a ‘acil transfer’ lazım!
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Horoz’a ‘acil transfer’ lazım!

    Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın kadro derinliğinin sağlanması için acil olarak transfer yapmak istediklerini söyledi.

    Horoz’a ‘acil transfer’ lazım!

    Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın kadro derinliğinin sağlanması için acil olarak transfer yapmak istediklerini söyledi. Teknik Direktör Koşukavak, iç sahada kazanamadıkları zaman deplasmanda aldıkları puanın önemi olmadığına dikkati çekti, “Elimizdeki oyuncuları kaybettik. Sakatlarımızın sayısı fazla. Transfere ihtiyacımız var” dedi.

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