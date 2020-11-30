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    HaberlerEge Haberleri Horoz’a can suyu
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    30.11.2020 - 00:01 |

    Horoz’a can suyu

    Süper Lig’de Medipol Başakşehir deplasmanında 3-0 geriye düşüp 3-3 beraberliği kurtaran Yukatel Denizlispor, kritik beraberlikle büyük moral kazandı.

    Horoz’a can suyu

    Takımın başında sahaya çıkan Antrenör Kenan Atik, “Başakşehir gibi bir takıma 3-0 gerideyken 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Oyuncularımız, taraftarlarımıza ve bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. İşimiz bitmedi. Denizlispor’u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız” açıklamasını yaptı.

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