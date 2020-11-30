Horoz’a can suyu

Takımın başında sahaya çıkan Antrenör Kenan Atik, “Başakşehir gibi bir takıma 3-0 gerideyken 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Oyuncularımız, taraftarlarımıza ve bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. İşimiz bitmedi. Denizlispor’u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız” açıklamasını yaptı.