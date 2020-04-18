18.04.2020 - 00:00 |
Horoz’da Aissati’ye talip var
Yukatel Denizlispor’un orta saha oyuncusu İsmail Aissati’nin sezon sonunda Hollanda’ya döneceği ileri sürüldü.
Yeşil siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu vurgulandı. Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati’yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı. Aissati’nin de futbola başladığı Hollanda’ya dönmeyi çok istediği açıklandı. Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deneyimli oyuncu ardında Antalyaspor’a gelerek Türkiye macerasına başlamıştı. Aissati, bu sezon Süper Lig’de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.
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