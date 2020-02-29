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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da Barrow’a 25 bin euro ceza
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    29.02.2020 - 00:00 |

    Horoz’da Barrow’a 25 bin euro ceza

    Yukatel Denizlispor’da Süper Lig’in 22. haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi, alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösterip kampı terk eden kanat oyuncusu Madou Barrow’a para cezası verildi.

    Horoz’da Barrow’a 25 bin euro ceza

    Yönetimin uzlaşıp yeniden takıma döndürdüğü Gambiyalı futbolcuya 25 bin euro’luk fatura çıkardığı açıklandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle de uyarılan oyuncunun kurmaylardan özür dilediği ifade edildi.

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