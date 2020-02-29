29.02.2020 - 00:00 |
Horoz’da Barrow’a 25 bin euro ceza
Yukatel Denizlispor’da Süper Lig’in 22. haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi, alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösterip kampı terk eden kanat oyuncusu Madou Barrow’a para cezası verildi.
Yönetimin uzlaşıp yeniden takıma döndürdüğü Gambiyalı futbolcuya 25 bin euro’luk fatura çıkardığı açıklandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle de uyarılan oyuncunun kurmaylardan özür dilediği ifade edildi.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.