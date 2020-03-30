BİST88.125-3,72EURO7,18-0,08USD6,450,03ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz’da bir erteleme daha
    ABONE OL
    30.03.2020 - 00:00 |

    Horoz’da bir erteleme daha

    Horoz’da bir erteleme daha

    Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart’ta toplanmayı planlayan yeşil siyahlılar, pandeminin spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim kurulu yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan Perşembe gününe alındığını açıkladı. Başkan Ali Çetin, “İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için
    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber