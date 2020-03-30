Horoz’da bir erteleme daha

Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle ara verilen sezonda antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Daha önce 26 Mart’ta toplanmayı planlayan yeşil siyahlılar, pandeminin spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim kurulu yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan Perşembe gününe alındığını açıkladı. Başkan Ali Çetin, “İdmanlarımızı sürekli erteledik. Önemli olan insan sağlığı. Şu an 2 Nisan Perşembe günü toplanmayı kararlaştırdık. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz” diye konuştu.