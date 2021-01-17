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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da BOYKOT
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Horoz’da BOYKOT

    Süper Lig’de bugün Atakaş Hatayspor’u ağırlayacak Yukatel Denizlispor’da maça saatler kala boykot krizi yaşandı.

    Horoz’da BOYKOT

    Mali sıkıntıların yaşandığı yeşil siyahlılarda paralarını alamayan futbolcular son antrenmanı boykot etti. Maç öncesi son idmana çıkmayan takımın kampa girmeyi de kabul etmediği, kampa girmeden direkt Denizli Atatürk Stadı’nda bugün saat 13.30’da başlayacak maça gelmekte direttikleri öğrenildi. Hafta içinde destek çağrısı yapan, kulübe güçlü talip olması durumunda önünü açacaklarını açıklayan yönetim, futbolcuları ikna etmeye çalışıyor. Daha önce Aissati’nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Denizlispor’da paralarını alamayan 5 yabancı oyuncu da FIFA kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

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