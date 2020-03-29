Horoz’da futbolcular konsol başında

Kulübün resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan canlı yayında Oğuz Yılmaz ve Sedat Şahintürk, sanal futbol maçı yaptı. FIFA 2020 oyununu oynayan iki futbolcu da takım olarak Denizlispor’u seçti. Horoz’un yıldızları kendilerini yönettikleri takımlarda ilk 11’e koyarken, bu sezon yedek kalan Sedat, kadro tercihe yaparken, “Bu sefer 11’deyim” yorumunu yaptı. Sahadaki kapışmayı canlı izleyen taraftarlar, yüzlerce yorum yaptı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki sanal maçta tribünlerin dolmasını, “Taraftarın her zamanki yerinde” şeklinde yorumlayan taraftarlar, Rodallega’nın kaçırdığı goller üzerine, “Rodallega oyunda da atamıyor” diye esprili yorumlar yaptı.