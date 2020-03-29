BİST88.125-3,72EURO7,202,04USD6,450,88ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz’da futbolcular konsol başında
    ABONE OL
    29.03.2020 - 00:00 |

    Horoz’da futbolcular konsol başında

    Koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenman ve maçlardan uzak kalan Yukatel Denizlispor’un yıldızları, yeteneklerini bu kez yeşil sahalarda değil konsol oyununda sergiledi.

    Horoz’da futbolcular konsol başında

    Kulübün resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan canlı yayında Oğuz Yılmaz ve Sedat Şahintürk, sanal futbol maçı yaptı. FIFA 2020 oyununu oynayan iki futbolcu da takım olarak Denizlispor’u seçti. Horoz’un yıldızları kendilerini yönettikleri takımlarda ilk 11’e koyarken, bu sezon yedek kalan Sedat, kadro tercihe yaparken, “Bu sefer 11’deyim” yorumunu yaptı. Sahadaki kapışmayı canlı izleyen taraftarlar, yüzlerce yorum yaptı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki sanal maçta tribünlerin dolmasını, “Taraftarın her zamanki yerinde” şeklinde yorumlayan taraftarlar, Rodallega’nın kaçırdığı goller üzerine, “Rodallega oyunda da atamıyor” diye esprili yorumlar yaptı.

    34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.
    daha fazla video için
    Yıldız Tilbe: Ellerimi yıkıyorumCorona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Yıldız Tilbe, ellerini yıkadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? 28 Mart CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM?

    Dünyada ve Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? 28 Mart CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM?

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber aslen nereli?

    Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber aslen nereli?

    Sıradaki Haber