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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da Hugo, sıkı çalışıyor
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Horoz’da Hugo, sıkı çalışıyor

    Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor.

    Horoz’da Hugo, sıkı çalışıyor

    Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formunu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı. Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşil siyahlılarda 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı. Öte yandan Horoz, 27 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idmanlara başlayacak.

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