Horoz’da Jimmy sesleri

Transferde Cenk Gönen ve Martin Bakalorz’a imza attıran Yukatel Denizlispor, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz’a kanca attı. Yeşil siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy’den cevap beklediği ifade edildi. Gençlerbirliği’nin de Durmaz’la görüştüğü ileri sürüldü. Geçen sezon Galatasaray’a gelen tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.