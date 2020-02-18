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    18.02.2020 - 00:00 |

    Horoz’da Kafkas sesleri

    Horoz’da Kafkas sesleri

    Süper Lig’de Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor’da adaylar netleşmeye başladı. Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’la görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Çetin’in Kafkas’ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı. Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor’un Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman’ı da listede tuttuğu bildirildi.

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