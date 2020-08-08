08.08.2020 - 00:00 |
Horoz’da koltuğa Prosinecki de aday
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Robert Prosinecki ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan yeşil siyahlılar, son olarak Prosinecki’yi gündemine getirdi. Yönetimin, Kayserispor’dan ayrılan çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.