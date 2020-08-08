Horoz’da koltuğa Prosinecki de aday

Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan yeşil siyahlılar, son olarak Prosinecki’yi gündemine getirdi. Yönetimin, Kayserispor’dan ayrılan çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.