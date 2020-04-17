Horoz’da Onazi çim biçti

Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, “Karantinada 5. iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum” açıklamasını yaptı.