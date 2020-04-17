17.04.2020 - 00:00 |
Horoz’da Onazi çim biçti
Yukatel Denizlispor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, boş durmuyor.
Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, “Karantinada 5. iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum” açıklamasını yaptı.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.