BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Horoz’da revizyon zamanı
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:00 |

    Horoz’da revizyon zamanı

    Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor deplasmanına iki zorunlu değişiklikle çıkacak.

    Horoz’da revizyon zamanı

    Lige ara verilmeden önce son maçında Gençlerbirliği’ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil siyahlılarda, o maçta ilk 11’de forma giyen kaleci Stachowiak ile Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı. Geçen sezon Denizlispor’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak bu yıl da Süper Lig’deki 26 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Stachowiak, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle nisan ayında sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu sezon takımın bankolarından olan Gambiyalı Barrow da izinsiz olarak Türkiye’den ayrılıp geri dönmedi. Sivas deplasmanında kalede Tolgahan’ın, Barrow’un yerine ise Sedat’ın görev yapması bekleniyor.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber