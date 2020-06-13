Horoz’da revizyon zamanı

Lige ara verilmeden önce son maçında Gençlerbirliği’ni ağırlayıp sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil siyahlılarda, o maçta ilk 11’de forma giyen kaleci Stachowiak ile Barrow pandemi sürecinde takımdan ayrıldı. Geçen sezon Denizlispor’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olarak bu yıl da Süper Lig’deki 26 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Stachowiak, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle nisan ayında sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu sezon takımın bankolarından olan Gambiyalı Barrow da izinsiz olarak Türkiye’den ayrılıp geri dönmedi. Sivas deplasmanında kalede Tolgahan’ın, Barrow’un yerine ise Sedat’ın görev yapması bekleniyor.