Horoz’da sakatlar can sıkıyor

Yeşil siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba’nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey’in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.