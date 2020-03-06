06.03.2020 - 00:00 |
Horoz’da sakatlar can sıkıyor
Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor.
Yeşil siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba’nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey’in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.