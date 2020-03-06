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    HaberlerEge Haberleri Horoz’da sakatlar can sıkıyor
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Horoz’da sakatlar can sıkıyor

    Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor.

    Horoz’da sakatlar can sıkıyor

    Yeşil siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba’nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey’in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı. 

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