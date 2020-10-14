Horoz’dan Başkan Zolan’a ziyaret

Denizli’nin en önemli markasının Denizlispor olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Hem Süper Lig’de olmayı hem de büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni yönetime başarılar dileyen Zolan, “Zor bir görev üstlendiniz ama Denizlispor sizlerle daha da iyi olacak. Bizler de her zaman size destek vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu. Başkan Ali Çetin ise, “İyi bir Denizlispor izletmek, güzel sonuçlar almak için sizlerin de sayesinde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.