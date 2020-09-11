Horoz’dan çifte imza

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen törende Sakıb’la 1, Özer’le ise 4 yıllık mukavele yapıldı. Törene, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı ve Sportif Direktör Burak Özsaraç da katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Şanlıkan, “Özer, U21 Milli Takım’ın sağ beki. Transferi için çok uğraş verdik. Kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladık. Sakıb Aytaç da 9 sezon önce Denizlispor’da forma giymişti. Hem sol hem de sağ bek mevkilerimiz emin ellerde” dedi. Öte yandan bir orta saha bir kanat ve bir de stoper ile ilgilenildiği öğrenildi.