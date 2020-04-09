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    HaberlerEge Haberleri Horoz’un beyni Aissati oldu
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    09.04.2020 - 00:00 |

    Horoz’un beyni Aissati oldu

    Yukatel Denizlispor’un orta saha oyuncusu İsmail Aissati, takımının en fazla asist yapan oyuncusu olarak dikkat çekti.

    Horoz’un beyni Aissati oldu

    Denizlispor’un geçtiğimiz sezon 1. Lig’i şampiyon tamamlayıp Süper Lig’e yükselişinde önemli pay sahibi olan futbolcu, bu sezon da gösterdiği performansla göz doldurdu. 31 yaşındaki oyuncu, 21’i ilk 11’de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Yeşil siyahlılarda bin 909 dakika sahada kalan Aissati, 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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