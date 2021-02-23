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    HaberlerEge Haberleri Horoz’un zorlu serüveni
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    23.02.2021 - 00:01 |

    Horoz’un zorlu serüveni

    Spor Toto Süper Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni mağlup edip haftalar sonra kurtuluş ateşini yakan Yukatel Denizlispor, zorlu bir periyoda girecek.

    Horoz’un zorlu serüveni

    Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan yeşil siyahlılar, 27. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Denizlispor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan için mücadele edecek. Ardından 28. haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ege ekibi, 29. haftada Gaziantep FK ile oynayacak. 30. haftada ise Başakşehir’i ağırlayacak olan yeşil siyahlılar, 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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