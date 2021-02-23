Horoz’un zorlu serüveni

Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan yeşil siyahlılar, 27. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Denizlispor, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan için mücadele edecek. Ardından 28. haftada Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ege ekibi, 29. haftada Gaziantep FK ile oynayacak. 30. haftada ise Başakşehir’i ağırlayacak olan yeşil siyahlılar, 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’ye konuk olacak.