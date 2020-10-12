Hoş geldin Atam...

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95’inci yıldönümü dolayısıyla ilk olarak Manisa Tren Garı’nda temsili karşılama töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Bekir Başevirgen ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Törende, öğrenciler Atatürk fotoğrafı ile trenden inerek, Türk Bayrağı’nı Vali Karadeniz’e takdim etti. Bayrağı öpüp alnına koyan Vali Karadeniz, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Gardaki etkinlik Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesiyle noktalandı. Protokol, ardından öğrenciler tarafından tutulan dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Vatandaşlar, korteji kaldırımdan ve evlerinden selamladı, Türk Bayrağı ve alkışlarla eşlik etti.

‘Bağrına basmıştır’

Büyük önderin Manisa’ya gelişinin 10 Ekim 1925 tarihi baz alınarak kutlanmasına rağmen Manisa’nın büyük dehayı ilk olarak 26 Ocak 1923’te ağırladığını vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, “Manisalılar da Atatürk’e bağlılığını her fırsatta göstermiş, Manisa ziyaretlerinde o büyük dehayı bağrına basmıştır. Her yıl 10 Ekim’de yaptığımız bu törenlerle Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarını yâd ediyor ve o günleri çocuklarımıza ve gençlerimize temsili olarak göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ergün, Ermenistan’ın kanlı saldırılarını kınadı, “Yaşamlarını yitiren soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.