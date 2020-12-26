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    HaberlerEge Haberleri Hoşgeldin bebek...
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Hoşgeldin bebek...

    İzmir’deki konteyner kentin “ilk bebeği” dünyaya geldi. Depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar aldığı için konteyner kente taşınan Suriyeli Nura Ahmed, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

    Hoşgeldin bebek...

    İzmir’deki konteyner kentin “ilk bebeği” dünyaya geldi. Depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar aldığı için konteyner kente taşınan Suriyeli Nura Ahmed, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. Genç anne, “Evimiz yıkılacak diye çok korktum. 7 aylık hamileydim. Eşimin desteğiyle evden çıkabildim. Sonra buraya yerleştik. Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. AFAD olsun, Türk Kızılay olsun hep yanımızdaydı” dedi. İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu ise, “Çok şükür kentimizin ilk bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Her ihtiyacı sağlanıyor” dedi.

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