Hoşgeldin bergama! ‘İnandık çalıştık başardık...’

Yıllarca mücadele ettiği profesyonel liglere geçen sezon veda eden Bergama Belediyespor yeniden 3. Lig’e çıktı. Bayram havasının yaşandığı ilçede Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu “Şampiyonluğumuz şehrimize camiamıza taraftarımıza hayırlı olsun” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon oynadığı 22 maçın 20’sini kazanan ve zirve yarışından bir an olsun kopmayan Bergama Belediyespor, yeniden 3. Lig’e çıkmanın heyecanını yaşıyor. 2019-2020 sezonu başından itibaren Belediye Başkanı Hakan Koştu önderliğinde Kulüp Başkanı Bilir Altay, Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Şerif Topal, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarın verdiği mücadele zaferle sonuçlandı.

‘Hayırlı olsun’

Bergama Belediyespor’un 3. Lig’e çıkmasını değerlendiren Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, “Oynadığı 22 maçta 20 galibiyet alıp en yakın rakibine 10 puan fark atarak 62 puanla ligde liderliğini sezon boyunca hep koruyan Bergama Belediyesporumuzu kutluyorum. Teknik ekibimiz, çok değerli futbolcu kardeşlerimiz, personelimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle görev süremizin daha ilk senesinde Bergama Belediyesporumuzu zirveye taşımanın ve hak ettiği yere döndürmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz şehrimize, camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun. Artık önümüzde uzun bir yol var. Yeni başarılara yelken açmak için daha çok çalışacağız. Çileli günlerimizi, hırsımızı ve sonunda elde ettiğimiz zaferi hiç unutmayacağız” dedi.