15.10.2020 - 00:00 |
Hoşgeldin Caretta
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Kuzey Ege Denizi’ne bakan sahilinde, içinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası buldu.
Yumurtadan çıkıp, sağ kalan 32 yavru, incelemenin ardından denize salındı. Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, “Hangi yöreden geldiklerine dair ipuçları bulmaya çalışacağız” diye açıklama yaptı.