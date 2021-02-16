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    HaberlerEge Haberleri Hoşgörü çağrısı yaptılar
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Hoşgörü çağrısı yaptılar

    Hoşgörü çağrısı yaptılar

    Öz Haber- İş Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Oktay, üyelerinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımların hem PTT’ye hem de mücadelelerine zarar verdiğini belirtti. Uzlaşmacı bir yol izlediklerini belirten Oktay, “Bizim yöntemimiz diyalog, hoşgörü ve masada konuşmak. Ekmeğimizi bize veren, bu koca çınar 200 yıllık PTT’yi olumsuz bir kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Bu kurumun daha ileriye gidebilmesi için sizlerle beraber elimizden geleni yapacağız. Hakaret içerikli mesajlar vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. PTT Genel Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde çalışanlara nakdi yardım yapıldığına dikkat çeken Oktay, “PTT, haklı taleplerimize mutlaka duyarlı olacaktır. Hak aramak kötü dille değil yasal yollardan olur” dedi.

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