Hükümet Bulvarı kısa sürede açılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı’nda yaptığı sıcak asfalt çalışmasında sona geldi. Yolun bir an önce bitirilmesi için gece-gündüz çalışan ekipler, sıcak asfalt çalışmalarının ardından boya çalışması yapacak ve bulvar vatandaşların hizmetine açılacak. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.