09.06.2020 - 07:00 |
Hükümet Bulvarı kısa sürede açılıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı’nda yaptığı sıcak asfalt çalışmasında sona geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı’nda yaptığı sıcak asfalt çalışmasında sona geldi. Yolun bir an önce bitirilmesi için gece-gündüz çalışan ekipler, sıcak asfalt çalışmalarının ardından boya çalışması yapacak ve bulvar vatandaşların hizmetine açılacak. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapabilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.