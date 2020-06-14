14.06.2020 - 00:03 |
Hükümet Bulvarı kullanıma açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Hükümet Bulvarı’nı vatandaşların kullanımına açtı.
Hükümet Bulvarı’nı kesen Doğu Gazi ve Batı Gazi bulvarlarında da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bulvarın daha modern bir hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz