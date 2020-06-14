Hükümet Bulvarı kullanıma açıldı

Hükümet Bulvarı’nı kesen Doğu Gazi ve Batı Gazi bulvarlarında da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bulvarın daha modern bir hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.