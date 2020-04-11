Hükümete çağrı:Erteleme yetmez

Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyük gelir kaybına uğrayan iş dünyası, çalışanlarını kaybetmeden süreçten çıkmanın reçetesi olarak devletten; vergi, SGK, muhtasar ve enerji ödemelerinde erteme değil, vazgeçme hamlesi bekliyor. Ayrıca salgın sonrası değişecek yeni ekonomi düzeninde ayakta kalabilmek için başta dijitalleşme olmak üzere yapısal dönüşümler için de destek bekleyen iş dünyası temsilcileri; daha etkili önlemler alınmassa, sonbaharda ertelenmiş borçlarla yüzleşecek bir çok işletmenin ayakta kalmasının çok zor olacağını dile getirdi.

Ayakta kalabiliriz

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: İşleri bozulan, bu süreçte borç ve ödeme yükü altında ezilen özellikle KOBİ’lerin, üç ay sonraya ötelenmiş vergi, SGK, muhtasar, kredi borcu, kira ödemesi, enerji faturaları gibi kalemleri ödeyebilmesinin çok zor. Yapılan ötelemeler ve desteklerin bir rahatlama sağladığını söyleyebilmekle beraber bu rahatlamanın geçici olmasının temel sebebinin ise erteleme olmasıdır. İş dünyasına verilebilecek en büyük destek, devletimizin vergi ve alacaklarından vazgeçmesi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Pandeminin süresinin belirsiz olması yeni ek önlemler gerektiriyor. Özellikle üretim yapan firmaların en önemli gideri olan enerji, SGK ve kira ödemelerinde ertelemeden öte bu yüklerini omuzlarından alacak karşılıksız destek, pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomik düzende iş dünyamızın ayakta kalmasını sağlayacak.

Geçici rahatlama

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Destek paketlerinin pandemi süresini hedeflemesi, sonrasına yönelik uzun vadeli ve yapısal destek barındırmaması iş dünyasını endişelendiriyor. En azından devletin bu dönemde, işverenler lehine, alacaklarından vazgeçip destek vermesini bekliyoruz. Bu şekilde işverenin ödeme yükünü rahatlatırken, işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme gibi seçenekler de rafa kalkar.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Yurtiçi ve yurt dışındaki fuarlar ertelendiği için gelecek sezon için bir öngörüde bulunamıyoruz. Bu sebeple, işverenlerin beklediği borç yükünü hafifletecek önlemler olmalı. Bekleyen KDV iadelerinin firmalara ödenmesi finansman olarak bir miktar rahatlatacaktır. KGF gibi ek finansman destekleri sağlansa da bundan her firmanın yararlanabilmesi mümkün olmuyor. Bankalar kredi verme konusunda fazlasıyla temkinli, kriterlerini esnetmeleri yönünde görüşmeler yapılmalı.