BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hükümete çağrı:Erteleme yetmez
    ABONE OL
    11.04.2020 - 00:04 |

    Hükümete çağrı:Erteleme yetmez

    İzmir iş dünyası, devletin, işletmelere destek için ödemeleri rafa kaldırmasını istedi. Önemi anlaşılan dijitalleşmeye de dikkat çekti

    Hükümete çağrı:Erteleme yetmez

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle büyük gelir kaybına uğrayan iş dünyası, çalışanlarını kaybetmeden süreçten çıkmanın reçetesi olarak devletten; vergi, SGK, muhtasar ve enerji ödemelerinde erteme değil, vazgeçme hamlesi bekliyor. Ayrıca salgın sonrası değişecek yeni ekonomi düzeninde ayakta kalabilmek için başta dijitalleşme olmak üzere yapısal dönüşümler için de destek bekleyen iş dünyası temsilcileri; daha etkili önlemler alınmassa, sonbaharda ertelenmiş borçlarla yüzleşecek bir çok işletmenin ayakta kalmasının çok zor olacağını dile getirdi.

    Ayakta kalabiliriz

    BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: İşleri bozulan, bu süreçte borç ve ödeme yükü altında ezilen özellikle KOBİ’lerin, üç ay sonraya ötelenmiş vergi, SGK, muhtasar, kredi borcu, kira ödemesi, enerji faturaları gibi kalemleri ödeyebilmesinin çok zor. Yapılan ötelemeler ve desteklerin bir rahatlama sağladığını söyleyebilmekle beraber bu rahatlamanın geçici olmasının temel sebebinin ise erteleme olmasıdır. İş dünyasına verilebilecek en büyük destek, devletimizin vergi ve alacaklarından vazgeçmesi.

    İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Pandeminin süresinin belirsiz olması yeni ek önlemler gerektiriyor. Özellikle üretim yapan firmaların en önemli gideri olan enerji, SGK ve kira ödemelerinde ertelemeden öte bu yüklerini omuzlarından alacak karşılıksız destek, pandemi sonrası oluşacak yeni ekonomik düzende iş dünyamızın ayakta kalmasını sağlayacak.

    Geçici rahatlama

    KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: Destek paketlerinin pandemi süresini hedeflemesi, sonrasına yönelik uzun vadeli ve yapısal destek barındırmaması iş dünyasını endişelendiriyor. En azından devletin bu dönemde, işverenler lehine, alacaklarından vazgeçip destek vermesini bekliyoruz. Bu şekilde işverenin ödeme yükünü rahatlatırken, işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme gibi seçenekler de rafa kalkar.

    EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Yurtiçi ve yurt dışındaki fuarlar ertelendiği için gelecek sezon için bir öngörüde bulunamıyoruz. Bu sebeple, işverenlerin beklediği borç yükünü hafifletecek önlemler olmalı. Bekleyen KDV iadelerinin firmalara ödenmesi finansman olarak bir miktar rahatlatacaktır. KGF gibi ek finansman destekleri sağlansa da bundan her firmanın yararlanabilmesi mümkün olmuyor. Bankalar kredi verme konusunda fazlasıyla temkinli, kriterlerini esnetmeleri yönünde görüşmeler yapılmalı.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Sıradaki Haber