Hünerlerini gösterdi

KARABURUN Belediyesi’nin Nergis Kafe’de düzenlediği söyleşilerin konuğu, akapunktur ve fizik tedavi alanında bilimsel çalışmalarda bulunan Dr. Alparslan Bilen oldu. ‘Öldürmeyen Yemekler Kitabı’nın da yazarı olan Bilen, sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Kitapta yer alan yemeklerden asma yaprağında sardalyanın yapım ve tadımı da gerçekleştirildi. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, dinleyenlere sürpriz yaptı, asma yaprağında sardalyayı kendi sardı, ikram etti. Karaburun yarımadasının en yaygın balık türleri arasında olan sardalyanın, her yaştaki insan için çok önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, “Sadece asma yaprağıyla değil, ebegümeciyle de sarması yapılabilir. Sarmayı, gençlik yıllarımdan bu yana çok iyi yaparım. Bu konudaki iddiamı Alparslan Hocamıza da göstermek istedim. Hem söyleşisini keyifle dinledik hem de damak çatlatan bu lezzeti misafirlerimize ikram ettik” dedi.