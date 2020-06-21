Hurda araçlar kaldırılıyor!

5. Sanayi Sitesi Başkanı Turgay Avcı, İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve SanatkÂrlar Odası Başkanı Necdet Heppekcan, Bornova Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bülent İşçi’yle bir araya gelen İduğ, en büyük sorunun yolları işgal eden hurda araçlar olduğunu belirtti, “Bu sorunu, Anjiyo Projesi’yle 2. ve 3. sanayi sitelerimizde çözdük. Aynı yöntemi burada da uygulayacağız. Hurda araç sahiplerine Haziran ayı sonuna kadar süre veriyoruz. Bu sürenin sonunda tüm hurda araçları yasal prosedürlere uygun şekilde kaldırıp sokaklara nefes aldıracağız” dedi. Turgay Avcı, Necdet Heppekcan ve Bülent İşçi, yaklaşımı nedeniyle Mustafa İduğ’a teşekkür etti.