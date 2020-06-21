BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hurda araçlar kaldırılıyor!
    ABONE OL
    21.06.2020 - 00:01 |

    Hurda araçlar kaldırılıyor!

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçenin en büyüğü olan Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu, hurda araçların kaldırılması sorununu Haziran ayı sonuna kadar çözeceklerini söyledi.

    Hurda araçlar kaldırılıyor!

    5. Sanayi Sitesi Başkanı Turgay Avcı, İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve SanatkÂrlar Odası Başkanı Necdet Heppekcan, Bornova Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bülent İşçi’yle bir araya gelen İduğ, en büyük sorunun yolları işgal eden hurda araçlar olduğunu belirtti, “Bu sorunu, Anjiyo Projesi’yle 2. ve 3. sanayi sitelerimizde çözdük. Aynı yöntemi burada da uygulayacağız. Hurda araç sahiplerine Haziran ayı sonuna kadar süre veriyoruz. Bu sürenin sonunda tüm hurda araçları yasal prosedürlere uygun şekilde kaldırıp sokaklara nefes aldıracağız” dedi. Turgay Avcı, Necdet Heppekcan ve Bülent İşçi, yaklaşımı nedeniyle Mustafa İduğ’a teşekkür etti.

    Yaşlı kadın yangında hayatını kaybettiBursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    Sıradaki Haber