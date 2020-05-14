BİST100.1590.55EURO7.550.22USD6.97-0.07ALTIN384.680.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hurda araçlar kalkıyor
    ABONE OL
    14.05.2020 - 00:01 |

    Hurda araçlar kalkıyor

    Karşıyaka Belediyesi, hem çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hem de güvenlik riski yaratan “hurda araç” sorununa neşter vurdu.

    Hurda araçlar kalkıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 ayda 120 hurda araç yol kenarları ve boş arazilerden kaldırılarak Menemen’deki otoparka çekildi. Başkan Cemil Tugay “Özellikle çocuklar için tehlike arz eden, yanma - patlama riski taşıyan ve trafiği aksatan bu soruna son vermek için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

    İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Kamu çalışanlarına idari izinCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.Kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde izinli sayılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

    Sıradaki Haber