Hurda araçlar kalkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 ayda 120 hurda araç yol kenarları ve boş arazilerden kaldırılarak Menemen’deki otoparka çekildi. Başkan Cemil Tugay “Özellikle çocuklar için tehlike arz eden, yanma - patlama riski taşıyan ve trafiği aksatan bu soruna son vermek için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.