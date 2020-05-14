14.05.2020 - 00:01 |
Hurda araçlar kalkıyor
Karşıyaka Belediyesi, hem çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hem de güvenlik riski yaratan “hurda araç” sorununa neşter vurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 ayda 120 hurda araç yol kenarları ve boş arazilerden kaldırılarak Menemen’deki otoparka çekildi. Başkan Cemil Tugay “Özellikle çocuklar için tehlike arz eden, yanma - patlama riski taşıyan ve trafiği aksatan bu soruna son vermek için mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.
İzmir’de pompalı tüfek dehşetiİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.