Hurda, hizmete dönüştü

Devirden elde edilen kazanç ile belediyede bakım ve onarım ihtiyacı bulunan 2 kamyonet ve bir iş makinası yeniden hizmete kazandırıldı.



‘Boşa harcamadık’



Başkan Adil Kırgöz, “Her hizmet halkımızın vergileriyle yapılıyor. Hemşehrilerimizin parasını asla har vurup harman savuran olmadık” dedi.