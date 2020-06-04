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    HaberlerEge Haberleri Hurda, hizmete dönüştü
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Hurda, hizmete dönüştü

    Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediye bünyesinde hurdaya çıkmış 184 ton araç ve demirin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne devri gerçekleştirildi.

    Hurda, hizmete dönüştü

    Devirden elde edilen kazanç ile belediyede bakım ve onarım ihtiyacı bulunan 2 kamyonet ve bir iş makinası yeniden hizmete kazandırıldı.

    ‘Boşa harcamadık’

    Başkan Adil Kırgöz, “Her hizmet halkımızın vergileriyle yapılıyor. Hemşehrilerimizin parasını asla har vurup harman savuran olmadık” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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