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    HaberlerEge Haberleri Hurda otobüsten bakım merkezi
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    09.02.2020 - 00:02 |

    Hurda otobüsten bakım merkezi

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu beldesinin belediyesi, hurdaya çıkan iki otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü.

    Hurda otobüsten bakım merkezi

     Yeni tasarımlı otobüslerde, tedavi olacak hayvanları birkaç gün misafir ettklerini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, “Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz” dedi. l İPEK YAVAŞ DHA

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