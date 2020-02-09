09.02.2020 - 00:02 |
Hurda otobüsten bakım merkezi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu beldesinin belediyesi, hurdaya çıkan iki otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü.
Yeni tasarımlı otobüslerde, tedavi olacak hayvanları birkaç gün misafir ettklerini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, “Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz” dedi. l İPEK YAVAŞ DHA
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.