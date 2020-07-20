Hurdadan sanat eseri

Bornova Belediyesi, hurda olarak ayrılan atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kullandığı kürek, makas gibi metal aletlerden baykuş, devekuşu, tavuskuşu gibi farklı heykeller yapıyor. Önce eldeki malzemeye göre belirlenen figürler kaynakla birleştirilip, boyanıyor. Son olarakta parklara yerleştirilerek estetik görünüm yaratması sağlanıyor. Öte yandan kentin dört bir yanındaki parklar elde geçiriliyor, peyzaj çalışmaları ve tadilatlar yapılarak daha estetik görünüme kavuşuyor. Manolya, akasyaya, turunç, süs eriği, kızıl çam, fıstık çamı, çınar, ıhlamur ve orkide gibi birçok çeşitten fidan da kenti renklendiriyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “İlçemizin daha yeşil olması için yeni ağaçlar dikiyor, mevcut yeşil alanların da daha işlevsel hale getirilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.