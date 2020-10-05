Hurdalar, milyon dolara dönüşüyor

İZMİR’in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi’ne getirilen hizmet süresini tamamlamış gemiler, ekonomiye kazandırılıyor. Son dönemde, savaş gemileri, tanker gemisi, turizm alanında hizmet veren büyük kruvaziyer gemilerinin geldiğini anlatan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, eylül ayı sonunda ekonomiye 300 bin dolar katkı sağladıklarını ve yıl sonunda 1 milyon 100 bin ton demir üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Elde edilen demirden jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü yapıldığını söyleyen Önal, “Şimdiye kadar bölgede 700 bin ton demir üretildi. Şu anda 5 tane kurvaziyer gemisi var. Ciddi anlamda büyük gemiler bunlar. Arkasından 3 adet daha gemi gelecek. Sektörümüzde yaklaşık 2 bin 500 çalışanımız var” dedi.

Gemiler kimi zaman armatörler, kimi zaman da gemi söküm firmaları tarafından tersaneye getirilerek, uzman kişiler tarafından parçalanıyor. Geminin pruvasından başlayıp, pupaya kadar söküm işlemi devam ediyor. Bir geminin söküm işlemi ortalama 6 ay sürüyor. Gemilerin parçalarından jilet, inşaat demiri ve yassı mamulü üretiliyor.