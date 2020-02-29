29.02.2020 - 00:00 |
Hüsamettin’in duygusal maçı
Altınordu’da devre arasında Altay’dan transfer edilen forvet Hüsamettin Yener, yarın eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacak.
Futbola başladığı Altay’da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra ilk kez siyah beyazlı kulüpten ayrılan 25 yaşındaki futbolcu, derbide farklı duygularla mücadele edecek. Derbide Altınordu’nun üst sıralara tırmanması için ter dökecek Hüsamettin, sergileyeceği performansla belki de eski kulübünün Play Off yarışındaki durumunu etkileyecek.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkı Şarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.