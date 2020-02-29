Hüsamettin’in duygusal maçı

Futbola başladığı Altay’da 18 yıl aralıksız forma giydikten sonra ilk kez siyah beyazlı kulüpten ayrılan 25 yaşındaki futbolcu, derbide farklı duygularla mücadele edecek. Derbide Altınordu’nun üst sıralara tırmanması için ter dökecek Hüsamettin, sergileyeceği performansla belki de eski kulübünün Play Off yarışındaki durumunu etkileyecek.