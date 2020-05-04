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    HaberlerEge Haberleri Hüseyin Eroğlu’na Süper Lig kancası
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    04.05.2020 - 00:00 |

    Hüseyin Eroğlu’na Süper Lig kancası

    TFF 1. Lig ekibi Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun Süper Lig kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.

    Hüseyin Eroğlu’na Süper Lig kancası

     İzmir temsilcisinde 8. sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü’nün ilgilendiği iddia edildi. Eroğlu’na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği’nin teklif sunduğu kaydedildi. Sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden Eroğlu’nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Kırmızı lacivertlilerle iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti.

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