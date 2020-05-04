Hüseyin Eroğlu’na Süper Lig kancası

İzmir temsilcisinde 8. sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü’nün ilgilendiği iddia edildi. Eroğlu’na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği’nin teklif sunduğu kaydedildi. Sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden Eroğlu’nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Kırmızı lacivertlilerle iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti.