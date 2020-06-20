Hüseyin Eroğlu’nun planı hazır

Kalede Erhan’a görev verecek olan Eroğlu, savunmada Kerim, Sinan, Ravil ve Ufuk’u oynatacak. Orta sahada Oğulcan, Okan ve Muhammed, kanatlarda Atakan ile Metehan, ileri uçta ise Yasin forma giyecek. Altınordu’da sakatlıkları süren stoper Enes ile geçen hafta sakatlık yaşayan ikinci kaleci Ali Emre forma giyemeyecek. Bu kez genç kaleci Mertcan yedek kulübesinde yerini alacak.