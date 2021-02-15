Hüseyin’in akülü sandalye sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kayacık Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Hüseyin Sakak’a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Yüzde 80 oranında mental reterdasyon ve serebral palsi tanısı bulunan Hüseyin Sakak’a, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Zabıta ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Baba Recep Sakak, “Çocuğumuz için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı ve akülü sandalyemiz kısa sürede getirildi. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.