29.04.2020 - 07:00 |
Huzurevlerinde korona temizliği
Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, huzurevlerinin yatakhaneleri, yemekhaneleri, oturma alanları ve bahçeleri başta olmak üzere temas durumu olabilecek her yeri temizledi.
Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, huzurevlerinin yatakhaneleri, yemekhaneleri, oturma alanları ve bahçeleri başta olmak üzere temas durumu olabilecek her yeri temizledi. Salgına karşı taşıdıkları riskten dolayı tedirgin olduklarını belirten huzurevi sakinleri, belediyenin temizlik çalışmaları sonrası kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.