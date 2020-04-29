Huzurevlerinde korona temizliği

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, huzurevlerinin yatakhaneleri, yemekhaneleri, oturma alanları ve bahçeleri başta olmak üzere temas durumu olabilecek her yeri temizledi. Salgına karşı taşıdıkları riskten dolayı tedirgin olduklarını belirten huzurevi sakinleri, belediyenin temizlik çalışmaları sonrası kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti.