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    HaberlerEge Haberleri Huzurun adresi
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    19.06.2020 - 00:02 |

    Huzurun adresi

    Alaçatı’nın otantik taş evlerinden ilham alınarak tasarlanan Alaroof Butik Otel, müstakil bahçe içinde ev konforu sunan villalarında aile ya da arkadaş gruplarına eşsiz bir konaklama imkânı sunuyor.

    Huzurun adresi

    Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen otel işletmecisi Kadir Rızvanoğlu, “Misafirler, Ege kahvaltısıyla güne keyifli ve lezzetli bir başlangıç yapabilir. Açık havuzda keyifli vakit de geçirebilirler. Otelimiz rüzgâr sörfü merkezine 2, Ilıca Plajı’na ise 4 kilometre mesafede yer alıyor” diye konuştu.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
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