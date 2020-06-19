Huzurun adresi

Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen otel işletmecisi Kadir Rızvanoğlu, “Misafirler, Ege kahvaltısıyla güne keyifli ve lezzetli bir başlangıç yapabilir. Açık havuzda keyifli vakit de geçirebilirler. Otelimiz rüzgâr sörfü merkezine 2, Ilıca Plajı’na ise 4 kilometre mesafede yer alıyor” diye konuştu.