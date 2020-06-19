19.06.2020 - 00:02 |
Huzurun adresi
Alaçatı’nın otantik taş evlerinden ilham alınarak tasarlanan Alaroof Butik Otel, müstakil bahçe içinde ev konforu sunan villalarında aile ya da arkadaş gruplarına eşsiz bir konaklama imkânı sunuyor.
Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen otel işletmecisi Kadir Rızvanoğlu, “Misafirler, Ege kahvaltısıyla güne keyifli ve lezzetli bir başlangıç yapabilir. Açık havuzda keyifli vakit de geçirebilirler. Otelimiz rüzgâr sörfü merkezine 2, Ilıca Plajı’na ise 4 kilometre mesafede yer alıyor” diye konuştu.