İbadethaneler dip bucak temizleniyor

Bergama Belediyesi ekipleri, 137 mahallede cami ve ibadethaneleri tek tek elden geçiriyor. Ekipler cami bahçesinden temizliğe başlıyor, daha sonra cami içerisine girip dip köşe temizlik yapıyor. Özellikle ibadet esnasında temas edilen bölgeler daha hassas bir çalışmayla temizlenerek dezenfekte ediliyor.