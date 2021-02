İbrahim Cezayir sahaya indi

Sezona 2. Lig’deki Turgutluspor’da başlayıp ilk haftalarda namağlup liderliğe taşıdığı kırmızı siyahlılardan Play Off hattındayken ayrılan 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Cezayir, “Karşıyaka her zaman en iyisini hedefler. Play Off ve şampiyonluk hattına ulaşıp hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz” dedi.