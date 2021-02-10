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    HaberlerEge Haberleri İbrahim Cezayir sahaya indi
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    10.02.2021 - 00:00 |

    İbrahim Cezayir sahaya indi

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve ortağıyken üst üste 4 mağlubiyetle Play Off hattının dışına çıkan Karşıyaka’da, teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Cezayir ilk antrenmana çıktı.

    İbrahim Cezayir sahaya indi

    Sezona 2. Lig’deki Turgutluspor’da başlayıp ilk haftalarda namağlup liderliğe taşıdığı kırmızı siyahlılardan Play Off hattındayken ayrılan 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Cezayir, “Karşıyaka her zaman en iyisini hedefler. Play Off ve şampiyonluk hattına ulaşıp hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz” dedi.

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