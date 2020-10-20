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    20.10.2020 - 00:01 |

    İçeriğine dikkat!

    İçeriğine dikkat!

    KORONAVİRÜS salgınında kullanımı artan el dezenfektanlarına karşı uyarılarda bulunan eczacı Fatih Çakmaklı, bazı işletmecilerin dezenfektanları küçük şişelere doldurarak müşteriye sunduğunu, üzerlerinde etiket olmaması nedeniyle de içeriğinin bilinmediğini söyledi. Çakmaklı, “Bunlar egzamaya sebep olabilir. Cildi aşırı hassas olanlar var. Onların cildinde tahrişe sebep olabilir. Kokladığımızda bazen zehir gibi kokuyor, bazıları hiç kokmuyor. Belki sadece çeşme suyu var” dedi. l DHA

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