İçme suyu sorunu yok

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamında, 50 tonluk yeni bir içme suyu deposu daha yaptı. Ayrıca yeni bir sondaj çalışması ile mahallenin su kapasitesi artırıldı. Tütüncüler Muhtarı Güven Özsoy, “Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun gayretleriyle su sorunu yaşamıyoruz” dedi.