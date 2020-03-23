23.03.2020 - 07:00 |
İcra ve iflas takipleri durdu
Türkiye genelinde olduğu gibi Bergama Belediyesi’nde de icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bergama Belediyesi’nde de icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu. Başkan Hakan Koştu, “Daha önce yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan kira tahakkuku yapılmaması bildirilmişti. Biz de bu karara ek olarak faaliyetine devam edebilen kiracılarımız için 2 ay kira erteleme kararı almıştık. Şimdi Cumhurbaşkanımız genelgesi ile 30 Nisan’a kadar icra ve iflas işlemlerini de durdurduk” dedi.
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