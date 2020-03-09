İcraatlarıyla fark yarattı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 21 yıl önce gelin geldiği köyün ilk kadın muhtarı olan Hülya Gezer, yaptığı hizmetlerle insanların hayatını kolaylaştırdı. Gezer, ilk döneminde içme suyu hattını ve yolları yeniledi, sokaklara parke taşı döşetti. Atıl durumdaki eski okul binasının onarımını sağladı, kadınlar için ‘Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı’ atölyesi açtı. Gezer, iki yıl önce de Manisa ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, mevcut caminin çok eski olduğunu aktararak yeni bir cami yapılmasını istedi. Hayırsever Polat Yağcı tarafından yaptırılan cami, Ramazan ayında ibadete açılacak.