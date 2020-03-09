BİST109.6010EURO7,021,91USD6,151,01ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İcraatlarıyla fark yarattı
    ABONE OL
    09.03.2020 - 07:00 | | AA

    İcraatlarıyla fark yarattı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 21 yıl önce gelin geldiği köyün ilk kadın muhtarı olan Hülya Gezer, yaptığı hizmetlerle insanların hayatını kolaylaştırdı.

    İcraatlarıyla fark yarattı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 21 yıl önce gelin geldiği köyün ilk kadın muhtarı olan Hülya Gezer, yaptığı hizmetlerle insanların hayatını kolaylaştırdı. Gezer, ilk döneminde içme suyu hattını ve yolları yeniledi, sokaklara parke taşı döşetti. Atıl durumdaki eski okul binasının onarımını sağladı, kadınlar için ‘Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı’ atölyesi açtı. Gezer, iki yıl önce de Manisa ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, mevcut caminin çok eski olduğunu aktararak yeni bir cami yapılmasını istedi. Hayırsever Polat Yağcı tarafından yaptırılan cami, Ramazan ayında ibadete açılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
    daha fazla video için
    Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul!'Survivor 2020', 7 Mart 2020 akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yarışmada Evrim'in sözleri tartışma yarattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

    Sıradaki Haber